التهابات اللثة عند الأطفال الأسباب والعلاج

فلسطين- سيدتي نت

من الأمراض التي تصيب أسنان الأطفال مرض التهاب اللثة، والذي تعتقد الأم أنه لا يشكل خطراً على صحة الطفل رغم أن التهابات اللثة، ونزيفها قد تكون مؤشراً على إصابة الطفل ببعض الأمراض الباطنية.

طبيب الأسنان الدكتور محمد أبو أرجيلة- أخصائي طب وتجميل الأطفال- يشرح أهم أسباب نزيف اللثة عند الأطفال كالتالي:

انحشار بقايا الطعام بين ثنايا النسيج اللثوي بسبب إهمال تنظيف أسنان الطفل.

اعوجاج أسنان الطفل؛ مما يؤدي إلى انحشار الطعام، وتكوين الجيوب اللثوية.

إصابة الطفل بمرض السكر، حيث لا تعرف الأم أن طفلها مصاب بمرض السكر؛ بسبب نقص شديد في الأنسولين رغم أنه يعاني من كثرة شرب الماء، ونقصان الوزن وكثرة التبول.

إصابة الطفل بمرض الإسقربوط الذي يصيب الطفل بسبب نقص في فيتامين c مما يؤدي إلى ظهور الاحمرار واللمعان والتورم في اللثة، وانتشار الجيوب اللثوية مع ظهور رائحة كريهة من الفم.

أما عن علاج التهابات اللثة عند الأطفال فيكون كالتالي:

من الممكن العلاج بالغرغرة بالأعشاب الطبيعية مثل الكرفس وأوراق الزيتون.

مسح المنطقة المصابة بزيت الزيتون، حيث يشفي من الالتهابات.

يمكن وقف نزيف اللثة باستخدام مزيج من الخل والملح المخففين في الماء قبل التوجه للطبيب.

الطبيب يقوم بعلاج الالتهاب عن طريق الكحت، حيث يتم إزالة النسيج اللثوي التالف، وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوعين مع استخدام الغرغرة المطهرة.

في حال الجيب اللثوي الشديد يتم كحته بشدة، وحشوه بمادة خاصة، ويضمد بضمادة لمدة عدة أيام.

من علاجات التهابات اللثة عملية قص اللثة؛ حيث يتم قص اللثة بشكل حلزوني، ووضع مادة خاصة عليها لاكتمال إعادة ارتباط النسيج الظاهري للثة الطفل.

يعطى الطفل النصائح المناسبة للعناية باللثة، واستخدام المعجون والفرشاة بطريقة صحيحة.