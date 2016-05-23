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مواليد شهر 6 ميلادي.. من برج الجوزاء

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الثلاثاء 24-05-2016 02:00

من الأبراج الهوائيَّة، التي تتميَّز بطبيعة الازدواجيَّة وتقلب المزاج، فإن ولد كان مولودك ما بين 22 مايو - 21 يويو، فإنَّ مولود الجوزاء كالزئبق لا تستطيع أن تمسك به، وكأنَّه أطفال عديدون في وقت واحد. فخيال هذا الطفل خصب جدّاً، كما أنَّه ذكي ولماح، لكنَّه متردِّد وسريع الغضب.


وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج الجوزاء التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:
النقاط الايجابيَّة لطفل الجوزاء:
- له القدرة على استيعاب اللغات.
- يحب المهارات الفكريَّة.
- لديه قدرة كبيرة على التخيُّل.
- يمل من الروتين، وشديد الحساسيَّة.
- يتحرَّك كثيراً، يتكلم سريعاً .
- اجتماعي إذا تعوَّد على المكان .
- يحب التنوُّع والتغيير في النشاطات .
- متفوِّق في دراسته والنشاطات المدرسيَّة.
- سريع البديهة وقادر على التعبير عن نفسه.
- يحبُّ كل ما هو جديد وغريب .
- يحب المطالعة السريعة ويمل من التفاصيل.
- سوف يسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعليك الإجابة عنه بمنتهى الدقَّة.
- يحتاج إلى كثير من الهدوء لكي يتبرَّع ويتفوَّق، فهو يحتاج إلى السكينة .


لاحظي بأنَّه:
- لا يتحمل المكان المغلق ويحب الانطلاق .
- يغيِّر رأيه سريعاً، ومتردد.
- رأيه غير مستقر، أفكاره مشتتة.
- كتوم لا يثق في أحد من أول مرَّة .
- عصبي المزاج أحياناً .
- قد تشتكي من عدم تركيزه، وذلك بسبب انشغاله بأدق التفاصيل .
النقاط التي لا بد من الانتباه لها:
- احرصي على شراء كثير من الألعاب بمختلف الألوان، وكتب متعدِّدة من القصص المتنوِّعة .
- يفضل دائماً أن تشغليه وتهيئي له الظروف لكي يبدع .
- حسَّاس، لكن حساسيته كتومة لا يبوح بها بسهولة .
- يكذب لينجو من العقاب عن خطأ ارتكبه، سيخلق قصة ويصدقها، عندها لا تعنفيه؛ لأنَّ كذبه هو بسبب خوفه من العقاب، وليس حباً منه للكذب، لا بد من إقناعه بأنَّه غير مضطر للكذب مرَّة أخرى، ويجب توجيهه بأن يقول الصدق، وهذا بهدف أن يتعلم من الخطأ وعدم إعادته من دون اللجوء للعقاب 
- حذار من العنف والحزم الشديد فقد يأتي بنتيجة عكسيَّة معه .
- عنده قدرة على أن يستذكر دروسه بينما يستمع للموسيقى ومشاهدة التلفاز في آن واحد، ولا بد من تعويده على الاهتمام بشيء واحد حتى الانتهاء منه ثمَّ الانشغال بشي آخر، وسوف تعانين في أول الأمر، لكن تعاملي معه تدريجياً ولا تصرِّي عليه من البداية.
ويضيف الحربي أنَّ الألوان لها تأثير قوي على نفسيَّة الطفل وتصرفاته، وذلك يحدَّد حسب شخصيته، فمن الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل الجوزاء هي:
- أفضل أن يكون في خزانته جميع الألوان التي تبعث له النشاط والحيويَّة وتعطيه الهدوء في الوقت نفسه.
- المتعارف عن طفل الجوزاء تقلب المزاج، فيمكنك اختيار الملابس حسب طباعه اليوميَّة فإن كان في مزاج هادئ اجعليه يرتدي ثياباً ذات ألوان دافئة، وإذا كان في حالة نشاط فاجعليه يرتدي الملابس ذات الألوان الباردة.
- يفضل في غرفة دراسة طفل الجوزاء وجود هذه الألوان: الأصفر والأحمر بنفسجي بتدرجات فاتحة لشد انتباهه، وإخراجه من أي طباع هو فيه .
- في غرفة النوم يفضل أن تكون الألوان باردة ولتساعده على الاسترخاء والهدوء والسكينة.
- وأخيراً الذي يستنتج من طبيعة طفل برج الجوزاء أنَّه يمكن أن ينجح في هذه المجالات: الصحافة، التعليم والكتابة.

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سيدتي

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