برشلونة يحتفل بالثنائية اليوم على ملعب كامب نو

(إفي): أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني أنها أعدت احتفالية مساء الإثنين بعد تتويج فريق كرة القدم بالثنائية المحلية بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية اللذين حصدهما الفريق في بداية هذا الموسم.

وحسبما جاء في بيان النادي الكتالوني، فإن الاحتفالات ستبدأ بتكريم فريق الناشئين، ثم فريقي الهوكي وكرة اليد المتوجين أيضا بلقب الدوري.

ثم يأتي الدور على فريق كرة القدم الذي تمكن اليوم من الحفاظ على الثنائية للعام الثاني على التوالي، إثر فوزه على إشبيلية بهدفين نظيفين في نهائي كأس الملك.

وبعدما احتفل اللاعبون بلقب الليجا الأسبوع الماضي مع الجماهير في شوارع كتالونيا، كما هو معتاد، سيكون الكامب نو مسرحا لاحتفالية الغد التي ستشهد حضور جميع اللاعبين فضلا عن المدير الفني، لويس إنريكي مارتينيز، وسيتوجهوا خلالها ببعض الكلمات للجماهير.