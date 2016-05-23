إنييستا: الفريق قدم موسما مذهلا وسنواصل إمتاع الجماهير

(إفي): أكد قائد فريق برشلونة، أندريس إنييستا، أن الفريق قدم موسما "رائعا" وذلك عقب تتويجه بلقب كـأس الملك الأحد على حساب إشبيلية بهدفين نظيفين بعد لقاء ماراثوني أقيم على ملعب "فيسنتي كالديرون".

وقال لاعب الوسط الدولي في تصريحات عقب اللقاء:"الفريق قدم موسما مذهلا" وذلك في إشارة إلى الألقاب التي حصدها البلاوجرانا خلال موسم (2015-16) والتي بدأت بلقب كاس السوبر الأوروبي في شهر أغسطس الماضي ثم مونديال الأندية في شهر ديسمبر ثم الليجا الأسبوع الماضي وختاما كأس الملك.

وكان اللقب الأكثر صعوبة هو اليوم، عندما وجد الفريق الكتالوني نفسه مضطرا لخوض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد خافيير ماسكيرانو.

وقال في هذا الصدد:"الفوز أيضا بهذه الطريقة كان رائعا. أن تلعب منقوصا من لاعب، فهذا يحدث فارق. عانينا كثيرا ولكن الفريق قدم مباراة كبيرة واستحق أن يمتلك حظوظ للفوز حتى النهاية".

وأكد إنييستا أن تحقيق الألقاب أمر "صعب للغاية" "ولكننا سنواصل إعلاء شأن النادي، والأهم في هذا الأمر هو أن يكون المستقبل دائما محفز، فلدينا فريق قادر على إمتاع الجماهير لسنوات قادمة".

وتوج برشلونة بلقب كأس الملك إثر تغلبه بشق الأنفس بثنائية نظيفة على إشبيلية بعد مباراة ماراثونية في النهائي الذي أقيم على ملعب "فيسنتي كالديرون" بالعاصمة مدريد.

وبهذا اللقب يتمكن البلاوجرانا من الجمع بين الثنائية المحلية للعام الثاني على التوالي، المرة السابعة في تاريخه، بعدما فاز بلقب الليجا الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز، بعد موسمي 1951-52 و1952-53.

وحقق برشلونة اللقب للمرة الـ28 في تاريخه ليواصل الانفراد بالرقم القياسي للفوز بالكأس خلال 38 مشاركة في المباراة النهائية.