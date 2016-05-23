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المرصد السورى: انفجارات فى مدينة جبلة الساحلية السورية

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المرصد السورى: انفجارات فى مدينة جبلة الساحلية السورية المرصد السورى: انفجارات فى مدينة جبلة الساحلية السورية
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان وتلفزيون السورية الرسمى إن انفجارين على الأقل هزا مدينة جبلة المطلة على البحر المتوسط اليوم الاثنين فى هجوم نادر فيما يبدو فى هذه المنطقة.

وقال المرصد "سمع دوى انفجارين عنيفين على الأقل هزا مدينة جبلة الواقعة بريف اللاذقية نجم عنهما سقوط خسائر بشرية عقبه سماع أصوات سيارات إسعاف تتجه لموقع الانفجارين."

وقال تلفزيون الإخبارية فى خبر عاجل إن ثلاثة انفجارات أوقعت عدد غير محدد من القتلى والجرحى فى جبلة. ووصف الانفجارات بأنها هجمات إرهابية.

و أضاف المرصد أن قد وقع ثلاثة انفجارات في مدينة طرطوس الساحلية مما أسفر عن خسائر بشرية .

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مصر 365

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