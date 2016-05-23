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المرصد السورى:3 انفجارات فى مدينة طرطوس الساحلية تسفر عن خسائر بشرية

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المرصد السورى:3 انفجارات فى مدينة طرطوس الساحلية تسفر عن خسائر بشرية المرصد السورى:3 انفجارات فى مدينة طرطوس الساحلية تسفر عن خسائر بشرية
قال المرصد السورى لحقوق الانسان أن ثلاثة انفجارات وقعت فى مدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط اليوم الاثنين مما أسفر عن وقوع عدد غير محدد من الخسائر البشرية.

وقال المرصد "سمعت أصوات سيارات الإسعاف وهى تتوجه إلى مناطق التفجيرات وتأتى تفجيرات طرطوس عقب دقائق من عدة تفجيرات هزّت مدينة جبلة بريف اللاذقية والتى تشير المعلومات الأولية عن أن أحدها ناجم عن تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف وتسببت فى سقوط خسائر بشرية."
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