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احذر.. المشروبات "المعلبة" تضر الجهاز الهضمى وترفع حرارة الجسم

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احذر.. المشروبات "المعلبة" تضر الجهاز الهضمى وترفع حرارة الجسم احذر.. المشروبات "المعلبة" تضر الجهاز الهضمى وترفع حرارة الجسم
العصائر الجاهزة من نوعيات السوائل المنتشرة بكثرة فى الأسواق، يفضلها الجميع لسهولة شرائها وتناولها دون عناء إعدادها منزليا، على الرغم من أهمية العصائر الطبيعية وفوائدها العظيمة ونقص فوائد العصائر المحلاة الجاهزة وكثرة أضرارها.

الدكتورة نايرة مهنا - أستاذ الألبان والبكتيريا بالمركز القومى للبحوث - أكدت أن المشروبات الجاهزة غير صحية كما يعتقد البعض، ولها الكثير من المضار الصحية أيضا، فأغلب المواد المضاف إليها لحفظها لأطول فترة ممكنة، هى المواد الصناعية والحافظة.

وقالت "نايرة" إن الخطر الأكبر يكمن فى النكهة والطعم الصناعى البديل لطعم الفواكه الطبيعى، فهو غير طبيعى وله الكثير من الأضرار الصحية، لذا لا بديل عن المشروبات الطبيعية الصحية التى تصنع من الفواكه الطبيعية منزليا بالعصر والتصفية.

وأوضحت "نايرة" أن تلك المشروبات الصناعية، لابد من تجنبها لاحتوائها على الكثير من نسب السكر الصناعى غير الصحية، ويزيدون بها هذه النسبة لإعطاء الجسم طاقة زائفة وكبيرة ومركزة، ولكنها ترفع من درجة حرارة الجسم ولا تجعله يشعر بالانتعاش والترطيب خاصة فى الصيف وارتفاع حرارة الطقس.

وتابعت الدكتورة نايرة مهنا حديثها موضحة أن هذه النوعيات من المشروبات الجاهزة تعد سببا رئيسيا أيضا فى تأثر الجهاز الهضمى للإنسان بالسلب، لأنها غنية بالمواد الصناعية، فتؤثر بالسلب على البكتيريا النافعة الموجودة داخل الجهاز الهضمى للإنسان، وتبدأ فى إحداث مشكلات كثيرة به.


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