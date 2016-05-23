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4 أطعمة لا يجب الاستغناء عنها.. أهمها الموز واللبن

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4 أطعمة لا يجب الاستغناء عنها.. أهمها الموز واللبن 4 أطعمة لا يجب الاستغناء عنها.. أهمها الموز واللبن
ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأطعمة التى يجب أن تكون موجودة دائما فى المطبخ والتى تتضمن الآتى:

1- اللبن: لأنه مصدر غنى بالكالسيوم والماغنيسيوم والبروتين وفيتامين د، مما يعد أمرا مهما لنمو العظام.

2- الموز: فهو يحتوى على الألياف ويعد من الفاكهة الصحية التى تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك وتخفف من قرحة المعدة وحماية العينين من المشاكل المرتبطة بالعمر، والحفاظ على مستويات السكر فى الدم ويقلل من غثيان الصباح فى النساء الحوامل.

3-الشاى الأخضر: فإنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وهو واحد من المشروبات الصحية التى تساعد فى تحسين وظائف المخ وفقدان الوزن، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض ألزهايمر ويحسن من صحة الأسنان.

4-الخيار: فهو يعد من خضراوات الصيف التى تحتوى على كمية كبيرة من الماء، وتجعل الجسم أكثر رطوبة ويقلل من السموم فى الجسم، كما أنه يحتوى على الفيتامينات مثل "أ" و"ب" و"سى"، التى تساعد على تحسين المناعة وتوفير الطاقة فى الجسم.


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