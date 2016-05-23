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إقلاع 29 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل أى تأخيرات

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إقلاع 29 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل أى تأخيرات إقلاع 29 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل أى تأخيرات
شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الماضية، إقلاع 29 رحلة دولية وداخلية للشركة الوطنية " للطيران" في مواعيدها المقررة دون تسجيل أى تأخيرات عن المواعيد المقررة حسب جداول التشغيل.

وأفاد مصدر ملاحى، بأن رحلات الشركة التى أقلعت خلال الساعات الماضية هى 4 رحلات إلى الدمام وجدة بواقع رحلتين لكلا المدينتين، ورحلة واحدة لكل من البحرين وجوهانسبرج، وبيروت وأبها وعمان والدوحة والرياض وأسمرة وجوانزو والكويت والخرطوم والمدينة المنورة وتورنتو وأبيدجان، وبغداد ودبى.

كما أقلعت أيضًا 4 رحلات داخلية إلى برج العرب وأسوان ورحلة واحدة لكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وسوهاج ومرسى علم.


>- "مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول أول 11 رحلة قادمة من الخارج
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مصر 365

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