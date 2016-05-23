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مصر تفوز بجائزة المقصد السياحى الأشهر بمعرض السفر العالمى ٢٠١٦ فى شنغهاى

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مصر تفوز بجائزة المقصد السياحى الأشهر بمعرض السفر العالمى ٢٠١٦ فى شنغهاى مصر تفوز بجائزة المقصد السياحى الأشهر بمعرض السفر العالمى ٢٠١٦ فى شنغهاى
فازت بجائزة المقصد السياحى الأكثر شهرة خلال مشاركتها بالمعرض العالمي للسفر 2016 الذى اختتم أعماله مساء أمس الأحد فى مدينة شنغهاي الصينية، حيث تسلم الجائزة مستشار مصر السياحى لدى الصين الدكتور أبو المعاطى شعراوى.

وأعرب المستشار المصرى - فى تصريح أدلى به اليوم الاثنين- عن سعادته بهذا التكريم لمصر خلال معرض هذا العام، والذى يشارك فيه سنويا أكبر العارضين العالميين في مجال السياحة والسفر.
>وقال إن المعرض، الذى امتد لثلاثة أيام، وشارك فيه ما يزيد على 450 من العارضين من مختلف أنحاء العالم، كان فرصة للالتقاء بين شركات السياحة ومنظمى الرحلات فى الصين والدول المجاورة للترويج لأحدث برامج الرحلات، ولتبادل الآراء مع الخبراء حول استراتيجيات العمل المتعددة والاستفادة من تجاربهم فى صناعة السياحة والسفر بمجالاتها الواسعة، والتى من ضمنها الاجازات العائلية وإجازات ورحلات العمل وغيرها.


>- شركات السياحة الإيطالية تعلن تضررها من ضعف السياحة لمصر.. رؤساء الشركات: أنقره لن تكون بديلا للقاهرة سياحيا.. ولا توجد توجيهات سيادية إيطالية بوقف السياحة لمصر والعزوف الشعبى بعد أزمة ريجينى السبب

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