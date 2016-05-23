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السكة الحديد تستأنف تشغيل قطارات الـvip الجديدة وتدفع بقطارين على خط الصعيد

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السكة الحديد تستأنف تشغيل قطارات الـvip الجديدة وتدفع بقطارين على خط الصعيد السكة الحديد تستأنف تشغيل قطارات الـvip الجديدة وتدفع بقطارين على خط الصعيد
استأنفت هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الvip الجديدة، ودفعت بقطارين جدد بين القاهرة/ اسوان، وذلك بعد إيقاف مؤقت لأسابيع بسبب حالة السخط التى أثارها ارتفاع التذاكر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، أنها ستشغل قطارين الخميس المقبل، ضمن العقد الموقع بين السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع لتوريد 212 عربة مكيفة، على أن يقوم القطار الجديد من القاهرة الساعة 10 صباحا تحت رقم 2012 ويعود الآخر من أسوان الساعة 10 صباحا فى اليوم التالى تحت رقم 2013.

وقالت هيئة السكة الحديد إن مسار القطارين كالتالى: القاهرة / المنيا / ملوى / أسيوط / طما/ سوهاج / نجع حمادى / قنا / الأقصر / إسنا / إدفو / كوم أمبو / أسوان، والعودة بالعكس.

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مصر 365

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