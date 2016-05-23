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بالصور.. أضرحة الصحابة بالمنيا مهددة بالانهيار

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بالصور.. أضرحة الصحابة بالمنيا مهددة بالانهيار بالصور.. أضرحة الصحابة بالمنيا مهددة بالانهيار
قال سلامة زهران مفتش آثار بقرية البهنسا بمحافظة المنيا، إن القباب الأثرية التى تحتضن عددا كبيرا من صحابة النبى محمد "صلى الله عليه وسلم" بالقرية فى حالة سيئة للغاية ومهددة بالانهيار.

وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الترميم توقفت منذ أكثر من 8 سنوات فى قبة أبو سمرة، مشيرا إلى انهيار أحد جدرانها، والقبة بشكل عام على وشك الانهيار فى أى لحظة، نظرا لوجود تعديات على التل الأثرى وحرم القبة من الناحية الجنوبية والغربية، ورفع كميات من التل الأثرى المقامة عليه القبة، كما انهارت بعض الجدران المجاورة لزاوية الصلاة المكملة للقبة من الناحية الجنوبية، فضلا عن سوء حالة قباب الأمير زياد ومحمد الأنصارى ويحيى البصرى وعبادة بن الصامت ومحمد الخرسى وخولة بنت الأزور، ومحمد بن عقبة وعبد الله التكرور والحسن بن صالح.

وتتميز قرية البهنسا بتلالها الأثرية ومواقع الحفائر والعديد من الآثار الهامة المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، منها مسجد الحسن الصالح بن على زين العابدين ومئذنة أبو سمرة وقباب الصحابة والشهداء "17 قبة"، وتخضع البهنسا للمادة 20 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 والمعدل بعض مواده فى 2010، بالإضافة إلى أراضى الحرم الخاصة بآثار البهنسا خاصة حرم قباب "السبع بنات ويحيى البصرى وعبد الرحمن بن أبى بكر وأبو سمرة وفتح الباب".

أضرحة الصحابة بقرية البهنسا بالمنيا (1)

أضرحة الصحابة بقرية البهنسا بالمنيا (2)

أضرحة الصحابة بقرية البهنسا بالمنيا (3)

سكان زاوية سلطان بالمنيا يتضررون من غياب المياه والصرف والكهرباء
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