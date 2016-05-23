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قتلى بصفوف الميليشيات الإيرانية فى انفجار راجمة بحلب

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قتلى بصفوف الميليشيات الإيرانية فى انفجار راجمة بحلب قتلى بصفوف الميليشيات الإيرانية فى انفجار راجمة بحلب
أفادت قناة "سكاى نيوز - عربية" بمقتل 8 عناصر تابعين للميليشيات الإيرانية فى بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبى شمال غربى سوريا، إثر انفجار راجمة صواريخ أثناء قصفهم مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوضحت القناة أن الاشتباكات استمرت بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات السورية فى القطاع الجنوبى من الغوطة الشرقية، فى محاولة من الأخيرة السيطرة على المنطقة بالتزامن مع قصف مدفعى وصاروخي.

وأشارت إلى أنه فى ريف دمشق الغربي، استطاع مقاتلو الجيش الحر استعادة بعض النقاط التى كان الجيش السورى قد سيطر عليها فى مدينة داريا السبت الماضي.. كما استمرت الاشتباكات فى مخيم خان الشيح بين مقاتلى المعارضة والقوات الحكومية على طريق السلام، بالتزامن مع إلقاء القوات الحكومية أكثر من 40 برميلا متفجرا على مزارع مخيم خان الشيح.

وفى ريفى اللاذقية، دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش السورى والميليشيات المؤيدة لها بعد محاولات قوات الأخيرة التقدم نحو جبل التركمان، وفى غضون ذلك شنت طائرات التحالف الدولي غارات على الأطراف الشمالية لمدينة الرقة خلال الليل، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا.

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مصر 365

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