ضبط 155 صنف مواد غذائية غير صالح للاستخدام قبل توزيعها فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 155صنفا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى قبل بيعها على المواطنين فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

كان ضباط مباحث التموين قد شنوا حملة بالاشتراك مع إدارة تموين حى وسط، أسفرت عن ضبط السيارة قيادة "صابر.ا.ص" 28 سنة، مقيم – دائرة قسم أول شبرا الخمية، والذى تم ضبطه بناحية ترعة الشابورى – مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط داخل السيارة سلع غذائية بدون بيانات تفيد محتوى العبوة أو الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية، بإجمالى مضبوطات 155 صنفا بوزن 120 كجم، وكانت عبارة عن، "55 طبق سدق ومفروم لحوم وقطع لحوم بإجمالى وزن 43.5 كجم، و25 طبق ممبار بوفتيك بإجمالى وزن 16.2 كجم – 19، وطبق كبدة وبانيه دواجن بإجمالى وزن 9.5 كجم، و8 أطباق زبدة وسمن بلدى بإجمالى وزن 8 كجم – و9 برطمانات عسل نحل طبيعى بإجمالى وزن 9 كجم – و6 برطمانات عسل أسود بإجمالى وزن 4.8 كجم – و5 علب حلاوة شعر الفراعنة بإجمالى وزن 2.5 كجم 16 برطمان طرشى مشكل وزيتون بإجمالى وزن 14 كجم – و2 علبة مربى تين وفراولة بإجمالى وزن 2 كجم، و10 علب جبنة إسطنبولى المراعى بإجمالى وزن 10.8 كجم )، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى سحب عينات منها لعرضها على مفتشى الأغذية لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12906 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2001.

- ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بكرداسة والمنيب والهرم

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