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ضبط أسلحة نارية بحوزة فلاح فى أسيوط

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ضبط أسلحة نارية بحوزة فلاح فى أسيوط ضبط أسلحة نارية بحوزة فلاح فى أسيوط
تمكن فريق مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من ضبط رشاش بورسعيدى وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات بحوزة فلاح بقصد الدفاع بقرية النواورة دائرة المركز.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد ضبط "ص . ع . م " 55 سنه فلاح وبحوزته رشاش بورسعيدى وبندقية آلية عيار 7.62 ×39 مطموسة الأرقام و خزينة و(5) طلقات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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