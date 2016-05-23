هل أساءت النجمة يسرا اللوزي لضحايا الطائرة المصرية؟

أصدرت النجمة المصرية يسرا اللوزي بيانا عاجلا للرد على الحملة الشرسة التي تتهمها بالإساءة لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، والإضرار بسمعة شركة الطيران المحلية، ووصفها بالفساد، وأكدت أنها دارسة للعلوم السياسية، ووصف الحادث بالفساد لا يعني أبدا توجيه اتهام لأحد، وأكدت أنها تدعم شركة مصر للطيران ولا تسيء لوطنها أبدا.

يسرا كتبت عبر حساباتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي بيان بعنوان "للتوضيح" قائلة : من الواضح إن معظم الناس فهمت التعليق بتاعي غلط تماما..هذا شرح تفصيلي للي كتبته بخصوص الطيارة و ده حيكون آخر بوست بخصوص الموضوع ده: أولا و قبل أي شئ ربنا يرحم كل الشهداء..و أكيد لم اتهمهم بالفساد، واللي فهم كده عنده مشكلة في التفسير.

أضافت: ثانيا: أنا خريجة علوم سياسية و قانون دولي، و من حق أي شخص يتكلم في السياسة، في حالة إن ده إرهاب (أيا كان مصدره)، فده يعتبر فساد لاني اعتبر الإرهاب نتيجة للفساد بشكل عام، كما إن وفاة الضحايا يعتبر ظلم لان ملهمش ذنب.

تابعت: في حالة إن ده إهمال سواء من الجانب المصري أو الفرنسي ، فده بردو يعتبر فساد و ظلم للناس اللي أتوفت، وفى حالة إن ده قضاء و قدر.. ده موضوع تانى و مينفعش أتكلم فيه.



اختتمت بيانها قائلة: أنا ماقولتش اى حاجة وحشة عن بلدي و لا عن مصر للطيران. . و مش حبطل أسافر على مصر للطيران لأنها شركة محترمة ووارد إن اى طيارة تقع و لو كانت تابعة لأي دولة أو شركة.

ترى هل يغلق بيان يسرا اللوزي حملة الهجوم عليها؟

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