نجمة الراب الاسترالية ايغي ازاليا تشعل ليل مهرجان موازين

عبرت ايغي ازاليا Iggy Azalea نجمة الراب الاسترالية في لقاءصحفي بفيلا الفنون قبل حفلها الذي أحيته في موازين 2016، عن املها في ان تشكل زيارتها المغرب مناسبة لاكتشاف الموسيقى المغربية والتعرف على مختلف العادات والتقاليد التي تميز المغرب.

وعبرت النجمة الاسترالية عن فرحها الشديد لملاقاة جمهورها بمهرجان موازين ايقاعات العالم في حفلتها الاولى بالمغرب.

واعتبرت ايغي ان خلق اسم فني في مجال الراب اأمر صعب ، خصوصاً مع المنافسة الشرسة بين العديد من المواهب العالمية. وقالت إنها تحب النجاح وتصر عليه ولا يهمها بعض الانتقادات التي تركز على شكلها كأنثى لا غير .

وأحيت ايغي حفلها على منصة السويسي ثاني أيام المهرجان ، في اجواء شبابية وحماسية حضرها عدد كبير من معجبيها ومتتبعي. وعبرت أيضاً عن سعادتها باكتشافها متتبعين من المغرب يعشقون فنها.

وكانت إيغي أعلنت في ختام المؤتمر الصحافي عن موعد صدور البومها الثاني قريبا في انتظار وضع اللمسات الاخيرة على الاغاني الثلاث الاخيرة من الالبوم.

وتعتبر المغنية الشابة من المغنين الذين تمكنوا من خلق مكان لهم وسط نجوم الراب بفضل البومها " ذو نيو كلاسيك" الذي اصدرته سنة 2014 حيث انه حاصل على شهادة Gold، بالولايات المتحدة، فيما احتلت اغنيتها بعنوان " فانسي" المرتبة الاولى في تصنيف بيلبورد هوت 100 مكنها من ان تصبح رابع اغنية تصل لهذه المرتبة وتعرف اكبر نسب مشاهدة.

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