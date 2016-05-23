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بالصورة.. مكسيم خليل يحتضن مولوده الثالث بعد ولادته بساعات

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الإثنين 23-05-2016 00:54

إستقبل النجم السوري مكسيم خليل مولوده الثالث من زوجته الممثلة سوسن أرشيد، وأطلق عليه إسم لوكاس.

ونشر خليل عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك للتواصل الإجتماعي، صورة له وهو يحتضن طفله بين يديه، معلقاً عليها بالقول:

" لوكاس " جالب النور و المعرفة..
في عالمه الجديد..
كن اسماً على مسمى..
محاطاً.. و مانحاً..
للسلام والأمان و الحب..
اهلًا وسهلا .. والحمدلله عسلامتك سوسو

وفور انتشار الصورة، انهالت التعليقات من قبل المحبين والمتتبعين، الذين هنأوا سوسن بسلامتها، متمنين للطفل الصحة والعمر الطويل.

 

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