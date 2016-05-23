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دانيال كريغ يرفض 99 مليون دولار مقابل تأدية دور جيمس بوند

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الإثنين 23-05-2016 01:02

كشفت مصادر مقربة من النجم البريطاني دانيال كريغ Daniel Craig انه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استمراره في أداء شخصية "العميل 007" في الأجزاء المقبلة من سلسلة الأفلام الشهيرة جيمس بوند أم لا.

واعتاد كريغ على تأدية دور بوند منذ العام 2005، وحققت أفلامه إيرادات بلغت مليار ونصف دولار، ومع ذلك صرح الممثل العالمي في وقت سابق أنه يحتاج إلى فترة يستريح فيها من أداء شخصية بوند المرهقة.

وذكرت المصادر أن كريغ قال لشركة "مترو جولدن ماير" للإنتاج إنه لن يجسد بوند مجدداً، فعرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة ولكن ليس هذا ما يريده.

وبحسب ما ورد فإنه رفض عرضاً بـ 68 مليون جنيه استرليني ما يعادل 99 مليون دولار مقابل تجسيد شخصية بوند في فيلمين في المستقبل.

 

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