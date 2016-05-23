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مهرجان "كان" يختتم فعالياته.. وهذا الفيلم يحصد السعفة الذهبية

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الإثنين 23-05-2016 02:56

إختتم مهرجان كان السينمائي اليوم الأحد فعاليات دورته الـ69 التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم الإعلان عن الفيلم الذي حاز على جائزة السعفة الذهبية.

وقد فاز فيلم " I, Daniel Blake" للمخرج البريطاني Ken Loach بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، وسبق أن فاز Loach بالسعفة الذهبية عن فيلمه " The Wind That Shakes the Barley " عام 2006.

وحصل فيلم "فوروشاند" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل لشهاب حسيني.

وقبل إعلان النتائج، توقع العديد من المتابعين اختيار فيلم "Toni Erdmann " للمخرجة الألمانية مارين أدي Maren Ade للفوز بجائزة السعفة الذهبية.

وتناول مهرجان كان هذا العام عدة قضايا شائكة، ومن ضمنها القضايا السياسية. وعلى مدار فعاليات المهرجان التي استمرت 11 يوماً انتقد عدة ممثلين أمريكيين المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة دونالد . كما احتج سينمائيون برازيليون على تنحية الرئيسة من منصبها، في حين انتقد آخرون سياسة التقشف النقدية الأوروبية.

يشار الى ان المهرجان شهد تواجداً أمنياً غير مسبوق على خلفية الهجمات التي هزت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وتفجيرات بروكسيل في 22 مارس/آذار الماضي.

 

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