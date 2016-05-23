حفل Billboard Music Awards ينطلق بحضور أهم نجوم العالم

إنطلقت مساء الأحد فعاليات حفل Billboard Music Awards السنوي، الذي توزع خلاله الجوائز عن مختلف الفئات الفنية.

وكشفت صحيفة Us Weekly ان الحفل يقدمه كل من Ciara و Ludacris، وسيتخلله العديد من العروض الغنائية لأبرز النجوم منهم جاستين بيبر Justin Bieber، ريهانا Rihanna، مادونا Madonna، بلايك شيلتون Blake Shelton، غوين ستيفاني Gwen Stefani، أريانا غراندي Ariana Grande، سيلين ديون Céline Dion، بريتني سبيرز Britney Spears وغيرهم...

وفي ختام الحفل الذي انطلقت اولى دوراته في العام 1989، ستوزع الجوائز على النجوم.

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