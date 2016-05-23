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تعرف على أعراض التهاب الأعصاب الطرفية

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تعرف على أعراض التهاب الأعصاب الطرفية تعرف على أعراض التهاب الأعصاب الطرفية
التهاب أو اعتلال الأعصاب الطرفية مرض شائع يحدث نتيجة حدوث تلف فى هذه الأعصاب، ليسبب الشعور بآلام وتنميل وضعف فى اليدين والقدمين، كما أنه قد يصيب بعض أجزاء الجسم الأخرى.

ويساهم الجهاز العصبى الطرفى فى نقل البيانات من المخ والحبل الشوكى إلى باقى أجزاء الجسم، ويحدث بالخلل نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها: مرض السكر أو بسبب حدوث مشاكل فى التمثيل الغذائى أو عدوى ميكروبية نتيجة إصابة الأعصاب.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز أعراض التهاب الأعصاب الطرفى، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الأمريكى لمركز مايو كلينيك، وتشمل:

1.الشعور تدريجيا بتنميل فى اليدين والقدمين، قد ينتقل بعد ذلك للساقين والزراعين.
>2.الشعور بوخز أو آلام أو لسعة فى الأطراف.
>3.المعاناة من حساسية مفرطة تجاه لمس أى شىء.
>4.اضطراب التوازن والتنسيق الحركى وزيادة فرص السقوط أثناء المشى.
>5.ضعف العضلات وقد يصل الأمر للشلل حال إصابة الأعصاب الحركية.

وأضاف التقرير أن هناك أعراضا يصاب بها الشخص عند إصابة الجهاز العصبى الذاتى، وتشمل: اضطراب فى عملية إفراز العرق، ومشاكل المثانة والجهاز الهضمى، وحدوث اضطراب فى ضغط الدم، وهو ما يجعل الشخص يشعر بدوخة.


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