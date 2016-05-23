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أمل القبيسي تكرم المشاركين من "أبوظبي للتعليم" في أوبريت "الوطني"

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أمل القبيسي تكرم المشاركين من "أبوظبي للتعليم" في أوبريت "الوطني" أمل القبيسي تكرم المشاركين من "أبوظبي للتعليم" في أوبريت "الوطني"

كرمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، أسرة مجلس أبوظبي للتعليم من مديرين ومدرسين وإداريين وطلبة وطالبات الذين شاركوا في أوبريت المجلس الوطني الاتحادي الذي عرض في الاحتفال الذي نظمه المجلس بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه في قاعة المسرح بقصر الإمارات في السابع من شهر مارس الماضي.

ورحبت معاليها خلال حفل التكريم بالمديرين والمدرسين والمشرفين والإداريين والطلبة والطالبات الذين ساهموا في إنجاح احتفال المجلس، ونقلت لهم الشعور بالفخر الكبير من جميع الحاضرين لهذه الاحتفالية على الأداء المتميز وكل ما قدم أثناء الاحتفال، معربة عن شكرها لمجلس أبوظبي للتعليم ولجميع من شارك وأشرف على تدريب الطلبة وعلى مساهمتهم الرائعة التي خلقت تميزا كبيرا في ذكرى احتفال تأسيس المجلس. حضر حفل التكريم جاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة وعدد من ممثلي مجلس أبوظبي للتعليم.

 ووزعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي على المشاركين من مجلس أبوظبي للتعليم الشريك الاستراتيجي للحفل شهادات تكريم ودروعاً في فعاليات احتفال المجلس بذكرى تأسيسه، والذين قدموا أوبريت بعنوان «قبة الشورى» يجسد مسيرة الوطن ومرور 44 عاماً على قيام المجلس الوطني الاتحادي ممثل شعب الاتحاد، وعبر عن أبهى صور التلاحم الوطني وأجمل مشاركة لأبناء شعبنا العزيز الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال بهذه الذكرى التي تتجدد معها العزيمة لمزيد من العمل والعطاء لخدمة دولة وشعب الإمارات.

وفي نهاية الحفل تمنت معاليها لجميع طلبة الإمارات أن يستمر أداؤهم في التفوق الدراسي، وأن يرفعوا راية الإمارات خفاقة في كل مجالات الابتكار والتميز.

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