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مصرع 18 يمنيا فى انهيار صخرى بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز

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مصرع 18 يمنيا فى انهيار صخرى بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز مصرع 18 يمنيا فى انهيار صخرى بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز
لقى 18 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال والنساء اثر انهيار صخري، بمنطقة غيل بنى عمر بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن.

ونقل موقع "يمن برس" المستقل عن مصادر محلية أن انهيارا صخريا وسيولا ناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المدينة الليلة الماضية تسبب فى تدمير 6 منازل وجرف مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ووفاة 18 شخصا وإصابة العديد من المواطنين .

وأوضحت المصادر أن المنطقة شهدت أمطارا غزيرة خلال الساعات الماضية تسببت فى سقوط الصخور وحولت مجارى السيول باتجاه منازل المواطنين ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة ، وأن عددا من المواطنين مازالوا يبحثون عن ناجين تحت أنقاض المنازل التى تهدمت جراء الانهيار الصخري.
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