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4 أعراض تدل على الإصابة بالروماتويد.. تعرف عليها

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4 أعراض تدل على الإصابة بالروماتويد.. تعرف عليها 4 أعراض تدل على الإصابة بالروماتويد.. تعرف عليها
التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض التى لها تؤثر على جميع أجزاء الجسم، وقد ينتج عنها بعض الأعراض.

أعراض الروماتويد


>كما ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "مايو كلينك" بعض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى، والتى تتضمن الآتى:

1- الحمى:


>لأنه يؤثر على نظام المناعة فى الجسم، قد لا تكون قادرة على محاربة الأمراض بسهولة، وفى حالة تناول الأدوية التى تحافظ على جهاز المناعة، فى حالة الإصابة بالتهاب الروماتويد يكون الأمر أكثر سوءا.

2- صعوبة فى التنفس


>إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل الروماتويدى فيكون هناك خطر لحدوث ندبات فى أنسجة الرئتين، مما ينتج عنه سعال وصعوبة فى التنفس.

3- آلام فى المعدة أو مشاكل بالجهاز الهضمى


>لأن التهاب المفاصل الروماتويدى يزيد من تقرحات ونزيف فى المعدة وأمراض مثل التهاب القولون.

4- الشعور بتخدير


>فقد تشعر بوخز فى أجزاء مختلفة من الجسم، كما أن التهاب الأوعية الدموية يحدث التهاب المفاصل الروماتويدى، وينتج عنه تخديرا فى الكاحلين والمعصمين.

5- مشاكل العين


>لأن التهاب المفاصل الروماتويدى يلحق ضررا فى أجزاء بالعينين، والقرنية، مما ينتج عنه ألم واحمرار فى العين وحدوث تغيرات فى الرؤية.

وأضاف التقرير أنه من الأعراض الأخرى تصلب المفاصل، التى عادة ما تكون أسوأ فى الصباح وبعد الخمول، وغالبا ما تنتشر إلى الرسغين والركبتين والكاحلين والوركين والكتفين، وفى معظم الحالات

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