4 أعراض تدل على الإصابة بالروماتويد.. تعرف عليها

أعراض الروماتويد

1- الحمى:

2- صعوبة فى التنفس

3- آلام فى المعدة أو مشاكل بالجهاز الهضمى

4- الشعور بتخدير

5- مشاكل العين

التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض التى لها تؤثر على جميع أجزاء الجسم، وقد ينتج عنها بعض الأعراض.>كما ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "مايو كلينك" بعض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى، والتى تتضمن الآتى:>لأنه يؤثر على نظام المناعة فى الجسم، قد لا تكون قادرة على محاربة الأمراض بسهولة، وفى حالة تناول الأدوية التى تحافظ على جهاز المناعة، فى حالة الإصابة بالتهاب الروماتويد يكون الأمر أكثر سوءا.>إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل الروماتويدى فيكون هناك خطر لحدوث ندبات فى أنسجة الرئتين، مما ينتج عنه سعال وصعوبة فى التنفس.>لأن التهاب المفاصل الروماتويدى يزيد من تقرحات ونزيف فى المعدة وأمراض مثل التهاب القولون.>فقد تشعر بوخز فى أجزاء مختلفة من الجسم، كما أن التهاب الأوعية الدموية يحدث التهاب المفاصل الروماتويدى، وينتج عنه تخديرا فى الكاحلين والمعصمين.>لأن التهاب المفاصل الروماتويدى يلحق ضررا فى أجزاء بالعينين، والقرنية، مما ينتج عنه ألم واحمرار فى العين وحدوث تغيرات فى الرؤية.

وأضاف التقرير أنه من الأعراض الأخرى تصلب المفاصل، التى عادة ما تكون أسوأ فى الصباح وبعد الخمول، وغالبا ما تنتشر إلى الرسغين والركبتين والكاحلين والوركين والكتفين، وفى معظم الحالات

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