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المرور: الرادار التقط 3363 مخالفة لسيارات تسير بسرعات هائلة خلال 24 ساعة

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المرور: الرادار التقط 3363 مخالفة لسيارات تسير بسرعات هائلة خلال 24 ساعة المرور: الرادار التقط 3363 مخالفة لسيارات تسير بسرعات هائلة خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، من ضبط 3363 مخالفة مرورية ، خلال 24 ساعة، أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة ، وتسير بسرعات هائلة ،وتتسبب فى مرورية.

ونجحت أجهزة الرادار فى التقاط هذه المخالفات أعلى طرق :"إسكندرية الصحراوى والقطامية وأسيوط الغربى و الصحراوى الشرقى و قويسنا والمحور"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

ضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة
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مصر 365

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