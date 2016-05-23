المرور: الرادار التقط 3363 مخالفة لسيارات تسير بسرعات هائلة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، من ضبط 3363 مخالفة مرورية ، خلال 24 ساعة، أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة ، وتسير بسرعات هائلة ،وتتسبب فى حوادث مرورية.

ونجحت أجهزة الرادار فى التقاط هذه المخالفات أعلى طرق :"إسكندرية الصحراوى والقطامية وأسيوط الغربى و الصحراوى الشرقى و قويسنا والمحور"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

ضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

>

>