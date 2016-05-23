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"الأوقاف" تشترط حصول أئمة صلاة التهجد فى رمضان على تصريح من الوزارة

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"الأوقاف" تشترط حصول أئمة صلاة التهجد فى رمضان على تصريح من الوزارة "الأوقاف" تشترط حصول أئمة صلاة التهجد فى رمضان على تصريح من الوزارة

كتب إسماعيل رفعت – محمود عثمان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأئمة الذين سيؤدون صلاة التهجد بالمصلين فى الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان لابد أن يكون مصرح لهم بالخطابة، سواء المتعاقدين مع وزارة الأوقاف أو أئمة الأوقاف المصرح لهم بذلك. وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأئمة المصرح لهم هم من تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة طبقا للقانون الذى حددته وزارة الأوقاف، وهم المصرح لهم بالخطابة وأن يؤموا المواطنين فى صلاة التهجد طالما لم يرتكبوا أى مخالفة. وأشار وزير الاوقاف إلى أهمية تجديد الخطاب الدينى بالتنسيق مع ممثلى السلطة التشريعية بمجلس النواب، مشددا على ضرورة وجود اللحمة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل العمل على دعم الوطن، دون تتغول سلطة على أخرى. وأضاف :"سنواجه الجهل بالعلم والتكفير والإرهاب بنشر سماحة الإسلام، ولن يخيفنا الاٍرهاب مهما كان، فلن تموت نفس حتى تستوفى أجلها".


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