تكتل "25-30":سنرفض الموازنة إذا تجاهلت الحكومة مقترحات معالجة تقليص الدعم

قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، إن التكتل سيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم الذى تتجه له الحكومة ، لافتاً إلى أنه فى حال الإصرار على رفع الدعم بهذه الطريقة سيرفض التكتل الموافقة على هذه الموازنة.

وأضاف الطنطاوى لـ "اليوم السابع" أن رفع الدعم يزيد الضرر بالطبقة الوسطى، والتى تتعرض مع هذه الإجراءات لضغوط مالية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الضغوط على الطبقة الوسطى والفقيرة يقابلها دعم لكبار المصنعين دون تخفيض منهم لأسعار منتجاتهم.

جاء ذلك تعليقاً على ما كشفه البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، عن خفض الحكومة المبالغ الموجهة للدعم السلعى بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق، حيث بلغ إجمالى الدعم السلعى فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016 /2017 ( 111.916) مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 (136.603) مليار جنيه، حيث يشمل الدعم السلعى، دعم السلع التموينية، ودعم المزارعين، ودعم الموارد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم شركات المياه.

البيان المالى بكشف مفاجأة الحكومة بتخفيض دعم السلع البترولية والكهرباء