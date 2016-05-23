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"الأعلى للجامعات" يحسم مصير التعليم المفتوح باجتماعه اليوم

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"الأعلى للجامعات" يحسم مصير التعليم المفتوح باجتماعه اليوم "الأعلى للجامعات" يحسم مصير التعليم المفتوح باجتماعه اليوم
علن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم حسم مصير التعليم المفتوح فى ، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين بجامعة بنى سويف.

وأضاف "الشيحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر اعتماد التوصيات النهائية التى توصلت لها لجنة تطوير التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، مؤكداً أن هناك رؤية شاملة للتطوير سيتم اعتمادها واتخاذ القرار النهائى فيها.

وكان من المقرر اعتماد توصيات لجنة تطوير التعليم المفتوح خلال الاجتماع الأخير للمجلس، الذى تم تأجيله لارتباط وزير التعليم العالى بالسفر إلى أوغندا لحضور حفل تنصيب الرئيس الأوغندى لفترة رئاسية ثانية.


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