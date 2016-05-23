دورات تدريبية لبنك المعرفة المصرى فى المجلس الأعلى بجامعة سوهاج

قال الدكتور محمود السيد عباس منسق بنك المعرفة مدير المكتبة الرقمية بجامعة سوهاج، إنه ستعقد دورة تدريبية مكثفة وشاملة على قاعدتى بياناتClinical Key العالمية المختصة بالقطاع الطبى والصحى، دار المنظومة لقواعد المعلومات العربية المختصة بالقطاعات الإنسانية والتربوية، وذلك فى إطار البرنامج الرئيسى لبنك المعرفة المصرى بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات ومشروع المكتبة الرقمية بجامعة سوهاج.

وأضاف السيد عباس، أن تلك الدورة لأعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب بجميع الكليات وذلك الثلاثاء المقبل .