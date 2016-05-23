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ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية

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ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية
تمكن ضباط مباحث بالقليوبية، من ضبط 150 كيلو من لحوم الدواجن والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجة بقليوب، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء اشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أن معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية مفادها وجود كميات من الدواجن واللحوم والكبد ومصنعات اللحوم "كفته – برجر" منتهية الصلاحية وغير صالحه للإستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بشارع بهاء الدين من شارع المدارس – دائرة قسم قليوب، وقيام المدعو"أحمد،ع،ع،ر" 35 سنة، المدير المسئول عن الثلاجة بإعادة طرحها بالأسواق مما يعد غشاً تجارياً وضرراً على الصحة العامة.

وقامت حمله تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية ولجنة من مديرية الطب البيطرى، استهدفت الثلاجة، وأسفرت عن ضبط 150 كجم لحوم وكبد ومصنعات لحوم، كما أكد تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4269 جنح قسم قليوب لسنة 2016م.


>ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بكرداسة والمنيب والهرم
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