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النيابة العامه تتسلم تقرير لجنة الفنية بنقابة المهندسين عن "حريق الرويعى"

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النيابة العامه تتسلم تقرير لجنة الفنية بنقابة المهندسين عن "حريق الرويعى" النيابة العامه تتسلم تقرير لجنة الفنية بنقابة المهندسين عن "حريق الرويعى"
تسلمت النيابة العامه من المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين التقرير الفنى الخاص بـ " حريق سوق الرويعى " فى منطقة العتبة ، والذى أسفر عن تفحم 3 اشخاص، ووإصابة العشرات، وتسبب فى خسائر تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليون جنيه.

وكان نقيب المهندسين قد وجه بتشكيل لجنة فنية من كبار المهندسين المتخصصين فى المجالات المختلفة لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه والتوصية بكيفية معالجة آثاره وسبل الوقاية لعدم تكراره.

تقرير نقابة المهندسين: استخدام توصيلات كهربائية عشوائية من أعمدة الكهرباء بالشارع سبب مبدأى لحريق الرويعى.. وجود سوائل شديدة الاشتعال بالمحال أدى إلى انتشاره.. وتؤكد: السيطرة عليه كان يحتاج الفوم
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