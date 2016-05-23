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"الصحة الليبية" تصدر قرارا بتشكيل لجنة بهدف التعاقد مع عناصر طبية مصرية

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"الصحة الليبية" تصدر قرارا بتشكيل لجنة بهدف التعاقد مع عناصر طبية مصرية "الصحة الليبية" تصدر قرارا بتشكيل لجنة بهدف التعاقد مع عناصر طبية مصرية
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور رضا العوكلي، قرارًا بتشكيل لجنة تستهدف التعاقد مع عناصر طبية ومساعدة من ، للعمل بمستشفى "قورينا" الطبى للأمومة والطفولة والطوارئ، بمدينة "شحات" شرق البلاد.

وذكر القرار، الذى أصدره وزير الصحة الليبى مساء أمس الأحد، أن اللجنة المشكلة، تضم مدير مستشفى "قورينا" محمد صالح عبد السلام رئيسًا، وعضوية كل من مسئول قطاع الصحة ببلدية "شحات" عادل سعيد عمر، وعضو من الجوازات وآخر من القوة العاملة، لافتا إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق لغرض الانتقال إلى مصر لجلب العناصر الطبية، وفقًا للتخصصات المطلوبة وحسب احتياجات المستشفى، وذلك بمدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.

وشدّدت وزارة الصحة الليبة على العمل بهذا القرار، ودعت الجهات ذات الاختصاص إلى تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
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