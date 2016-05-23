أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هاشتاج "الفلوجة" على "تويتر" عقب بدء العمليات العسكرية لطرد "داعش"

Google+ Print
هاشتاج "الفلوجة" على "تويتر" عقب بدء العمليات العسكرية لطرد "داعش" هاشتاج "الفلوجة" على "تويتر" عقب بدء العمليات العسكرية لطرد "داعش"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "الفلوجة"، وذلك عقب بدء عمليات عسكرية للجيش العراقى لطرد داعش من الفلوجة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات المصغرة.

وشارك المغردون على "تويتر"، حيث قال أحدهم:" اللهم احفظ أهل الفلوجة من الدواعش، والحشد الشعبى اللهم احفظ الأبرياء منهم فلا لهم حول ولا قوة الا بك يارب العالمين"، وكتب آخر:" اللهم كن مع اهل الفلوجة، واحفظهم من الشيعة الروافض والحشد الشعبى "، ودون مشارك قائلا:" اللهم انا نستودعك الفلوجة واهلها ".

كانت قد اشتعلت سماء مدينة الفلوجة العراقية من شدة القصف والغارات، وراجمات الصواريخ بعد دقائق من أعلن القوات، انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، ونشرت وسائل إعلام عراقية صورًا وفيديوهات لرجمات الصواريخ وهى تستهدف منطقة النعيمية وأطراف حى الشهداء جنوبى مدينة الفلوجة.

هاشتاج-الفلوجة-(4)

هاشتاج-الفلوجة-(1)

هاشتاج-الفلوجة-(2)

هاشتاج-الفلوجة-(3)

بالفيديو والصور.. الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني