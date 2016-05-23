هاشتاج "الفلوجة" على "تويتر" عقب بدء العمليات العسكرية لطرد "داعش"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "الفلوجة"، وذلك عقب بدء عمليات عسكرية للجيش العراقى لطرد داعش من الفلوجة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات المصغرة.

وشارك المغردون على "تويتر"، حيث قال أحدهم:" اللهم احفظ أهل الفلوجة من الدواعش، والحشد الشعبى اللهم احفظ الأبرياء منهم فلا لهم حول ولا قوة الا بك يارب العالمين"، وكتب آخر:" اللهم كن مع اهل الفلوجة، واحفظهم من الشيعة الروافض والحشد الشعبى "، ودون مشارك قائلا:" اللهم انا نستودعك الفلوجة واهلها ".

كانت قد اشتعلت سماء مدينة الفلوجة العراقية من شدة القصف والغارات، وراجمات الصواريخ بعد دقائق من أعلن القوات، انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، ونشرت وسائل إعلام عراقية صورًا وفيديوهات لرجمات الصواريخ وهى تستهدف منطقة النعيمية وأطراف حى الشهداء جنوبى مدينة الفلوجة.

بالفيديو والصور.. الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة