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إعادة انتخاب راشد الغنوشى رئيسا لحركة النهضة فى تونس

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إعادة انتخاب راشد الغنوشى رئيسا لحركة النهضة فى تونس إعادة انتخاب راشد الغنوشى رئيسا لحركة النهضة فى تونس
أعيد انتخاب راشد الغنوشى الزعيم التاريخى للحركة الإسلامية فى تونس، كما كان متوقعا، الاثنين رئيسا للحركة التى أقرت خلال مؤتمرها العاشر تحولها إلى "حزب مدني".

وعقدت حركة النهضة أحد أبرز حزبين سياسيين فى تونس، نهاية الاسبوع الماضى مؤتمرها العاشر لانتخاب قيادة جديدة وتقييم عملها وتحديد استراتيجيتها للسنوات الأربع القادمة.

وحصل الغنوشى على 800 صوت مقابل 229 صوتا لفتحى العيادى الرئيس المنتهية ولايته لمجلس شورى الحركة أعلى هيئة فيها، وحصل القيادى محمد العكروت على 29 صوتا.

وأثر إعلان النتائج ردد المشاركون فى المؤتمر النشيد الوطنى التونسي. وكان تقدم ثمانية مرشحين لمنصب رئيس الحركة قبل ان يعلن بعضهم انسحابه من السباق، بحسب مسؤولة فى الحزب.

وأقرت الحركة خلال المؤتمر بدفع من الغنوشى فصل انشطتها الدينية عن انشطتها الدعوية. وكان راشد الغنوشى (70 عاما) وهو احد ابرز وجوه الإسلامى السياسى فى تونس والعالم الإسلامى ، عاش فى المنفى فى لندن نحو عشرين عاما قبل أن يعود عودة مظفرة إلى تونس بعد ثورة 2011.

وفازت النهضة بأول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى 2011. هى اليوم القوة السياسية الأولى فى البرلمان بعد الانقاسمات التى شهدها حزب نداء تونس الذى تقيم معه ائتلافا حاكما.

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مصر 365