حبس "العفريت والعجلاتى" بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة السلام

القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو بإدفو فى أسوان

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أمرت نيابة السلام برئاسة يوسف النمر بحبس تاجر مخدرات 4وشريكه أيام على ذمة التحقيق>تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها مزاولة "محمود ا ف" وشهرته "العفريت" 32 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا أخرها 690 لسنة 2014م السلام ثان "مخدرات"، نشاطاً غير مشروعا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.>وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 12 كيلو، ومبلغ مالى 220 جنيها . وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3244 لسنة 2016م جنح السلام ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما تمكنوا من ضبط "محمد س م" وشهرته "العجلاتى" 25 سنة، مقيم السلام، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 2924 لسنة 2010م السلام ثان "مخدرات"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلو جرام، ومبلغ 330 جنيها. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3243 لسنة 2016م جنح السلام ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق..