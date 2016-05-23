اشتعال المعركة الانتخابية على مقعد البرلمانى المتوفى بمركز الفيوم

تشهد دائرة مركز الفيوم الانتخابية صراعا على مقعد البرلمان الخالى بوفاة النائب محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، والذى توفى الشهر الماضى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ورغم ترشح 8 مرشحين لخوض المعركة الانتخابية على المقعد، إلا أن مثلث الرعب للمرشحين مكون من الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى والتى ترشحت بعد ضغوط كبيرة من عائلة زوجها لخوض المعركة وتراهن المرشحة على شعبية زوجها وحب أبناء دائرته له، بالإضافة إلى المساندة التى تحظى لها من أبناء عائلة الخولى والذين تراجع بعضهم ممن كانوا ينوون الترشح على المقعد وأعلنوا عن نيتهم ولكن بمجرد إعلانها الترشح أكدوا تراجعهم للوقوف معها ومساندتها وفاء لروح النائب الراحل والذى كانت تربطه علاقة قوية بأبناء عائلته.

تحى المرشحة بتأييد عدد من نواب المحافظة الذين حضروا معها بمحكمة الفيوم أثناء قيامها بتقديم أوراق ترشحها للجنة تلقى الطلبات بالدائرة وهو ما يرجح أنهم سيدعمونها من خلال التحالفات مع عائلات الدائرة.

والضلع الثانى لمثلث الرعب بالدائرة هو المرشح عمرو أبو السعود والذى أربك حسابات المرشحين بالدائرة بعدما تقدم بأوراق ترشيحه للجنة تلقى الطلبات بمحكمة الفيوم قبل دقائق قليلة من غلق باب الترشيح، رغم أنه كان تردد فى الوسط السياسى بالمحافظة من بعض المقربين من النائب أنهم سألوه إذا كان ينوى الترشح للانتخابات على المقعد ونفى ذلك.

يأتى قلق المرشحين من أبو السعود أنه برلمانى مخضرم وينتمى لعائلة برلمانية، حيث كان والده نبيل أبو السعود عضو مجلس النواب وبعده حصل عمرو أبو السعود على المقعد لدورتين ولم يترشح خلال الانتخابات الماضية، ويعتمد عمرو على شعبيته بالدائرة بالإضافة إلى عائلته والتى تعتبر من أكبر عائلات المحافظة وسيكون لها أثر كبير فى التحالف مع عائلات الدائرة لمنحه أصواتهم الانتخابية.

أما الضلع الثالث من مثلث الرعب بالدائرة فهو المرشح محمد فؤاد زغلول آمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم والمرشح المستقل على المقعد وتأتى فرصة زغلول للفوز بالمقعد من كونه شابا ويراهن على وقوف الشباب بجانبه، كما أنه كان ترشح على المقعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفاز بالجولة الأولى، وتأهل لجولة الإعادة ولكنه لم يوفق للفوز بالمقعد.

وكانت أعلنت محكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار ربيع زايد رئيس المحكمة إغلاق باب تلقى طلبات الترشيح على المقعد الخالى الجمعة الماضية بـ9 مرشحين، إلا أن العليا للانتخابات استبعدت مرشح لعدم استكمال أوراقه وأبقت على 8 آخرين يخوضون المعركة الانتخابية المقرر لها منتصف الشهر المقبل.

والمرشحين الـ8 هم عبير محمد سمير حسن أحمد وشهرتها "عبير الخولى" مرشحة مستقلة ورمزها الحصان وهى زوجة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى ومحمد فؤاد زغلول مرشح مستقل ورمزه ساعة اليد والدكتور عبد الباسط عبد الصمد مرشح مستقل ورمزه بندقية صيد والدكتور فوزى سيد عبد السميع مرشح حزب الوفد ورفعت أحمد عباس مرشح مستقل ورمزه التمساح وعماد محمد عبد التواب بدر مرشح مستقل ورمزه الأسد وكمال هاشم أحمد مرشح مستقل ورمزه الكف وعمرو نبيل ابو السعود مرشح مستقل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت فى وقت سابق، صدور قرار من مجلس النواب بتاريخ 8 مايو، بخلو مكان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى ماحمد عبده الخولى، عضو المجلس عن الدائرة، قررت اللجنة عقب اجتماعها بدعوة الناخبين فى الدائرة للاقتراع على مقعد واحد، يومى 14و 15 يونيو 2016 فى الخارج، و15 و16 يونيو فى الداخل، وفى حاة الإعادة، ستقام يومى 24 و25 يونيو فى الخارج، و25و26 فى الداخل. كما قررت اللجنة العليا فتح باب التقدم بطلبات الترشح، ابتداء من 14 مايو، ولمدة 7 أيام حتى 20 مايو 2016، بنفس الأوراق والمستندات فى النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب.

- "العليا للانتخابات": غلق باب الترشح على مقعد البرلمان بالفيوم

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