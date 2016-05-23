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تعليم دمياط: نتيجة الشهادة الابتدائية الخميس والإعدادية الاثنين المقبل

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تعليم دمياط: نتيجة الشهادة الابتدائية الخميس والإعدادية الاثنين المقبل تعليم دمياط: نتيجة الشهادة الابتدائية الخميس والإعدادية الاثنين المقبل
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه يجرى حاليا عملية تقدير درجات أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وإن إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية يوم الخميس القادم وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الاثنين القادم.

وأضاف التداوى لـ"اليوم السابع" أن مكافأة الامتحانات جارى العمل على الانتهاء منها وسيتم صرفها فى الأسبوع الأول من يونيو القادم، وأن الخصومات الإدارية موحدة على كافة الادارات التعليمية، وأضاف أنه تم تجهيز لجان الثانوية العامة وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة اللجان والعمل على توفير مراوح هوائية فى كافة اللجان لراحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات التى ستواكب صيام شهر رمضان.

وأشار التداوى أن الجميع يعمل على توفير جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب أثناء الامتحانات وسيتم تذليل كافة المشاكل فى وقتها.

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