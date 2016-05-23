أهالى شبرا الخيمة يشتكون من تعنت قراء عدادات الغاز

شكا عدد من أهالى شبرا الخيمة، وخاصة سكان مدينة السعادة والتعاون وبيجام والمنشية الجديدة، من تعنت قراء عداد الغاز الطبيعى وعدم صعودهم للمنازل لتسجيل قراءة العداد شهريا، مما تسبب فى تراكم القراءات ومطالبة الشركة لهم بتسديد فاتورة بمحاسبتهم كل 6 أشهر.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" نعانى كل شهر من تعنت الموظفين المختصين بقراءة عداد الغاز الطبيعى وامتناعهم عن الصعود للشقق السكنية لقراءة العدادات، حتى أننا فوجئنا بشركة الغاز تطالبنا بسداد فواتير الغاز كل 6 أشهر وليس كل شهر كما كان يحدث قبل ذلك.

وأضاف الأهالى، تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئيس شركة الغاز بشبرا الخيمة، إلا أن المسئولين بها تجاهلوا كل شكوانا وضربوا بها عرض الحائط واخبرونا أنه يجب علينا دفع المتأخرات التى تراكمت علينا بسبب عدم صعود القارئ لتسجيل القراءة بالشهور.

وطالب الأهالى مسئولى شركة الغاز بالشركة بحث شكواهم وسرعة التدخل والتنبيه على الموظفين المختصين بقراءة العدادات بالصعود إلى المنازل لتأدية عملهم الذى يتقاضون عليه رواتبهم الشهرية، خاصة وأن الكثير منهم يرفض الصعود للشقق السكنية مما يتسبب فى تراكم فواتير الغاز عليهم بالشهور.

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