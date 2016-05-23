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إزالة التعديات على أراضى الـ1.5 مليون فدان بالقوة الجبرية خلال ساعات

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إزالة التعديات على أراضى الـ1.5 مليون فدان بالقوة الجبرية خلال ساعات إزالة التعديات على أراضى الـ1.5 مليون فدان بالقوة الجبرية خلال ساعات
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات على مشروع الـ1.5 مليون فدان خلال الساعات المقبلة بالقوة الجبرية، بالتسيق مع الأجهزة المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة ، مؤكدة أنه لن يتم السماح بوضع معوقات أمام نجاح المشروع الذى يهدف لسد الفجوة الغذائية، وخلق آلاف فرص العمل لشباب الخريجين، وإقامة العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة،وزيادة الاستثمارات الزراعية، والإنتاج من المحاصيل الرئيسية.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، أن حملة الإزالة تشمل جميع التعديات على أراضى مشروع الـ1.5 ، وذلك بعد استيلاء بعض الشركات والأفراد على 300 ألف فدان بأراضى المشروع، مشير الى أن الدولة تمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ عليها ، وعلى الشركات التى تطلب الاستصلاح فى مناطق المشروع الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف من خلال شركة الريف المصرى المسئولة عن تسويق المشروع.


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