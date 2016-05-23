الغرفة التجارية: نقص الإنتاج وضعف التحصينات أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ، أن السبب فى الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن ، خلال الفترة الأخيرة، هو نقص المعروض بعد تراجع كميات الإنتاج ، ونفوق عدد كبير من الدواجن بالمزارع بسبب ضعف التحصينات التى تقوم بها الخدمات البيطرية ولم تؤثر فى الفيروسات التى تصيب الدواجن .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، أن أسعار الدواجن للمستهلك وصلت إلى 23 جنيها، ومعبأة تصل إلى 26 جنيها، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة ، خاصة فى الأسبوع الأول من شهر رمضان ، حيث ترتفع معدلات الإقبال من المواطنين على الشراء بنسبة 25% مقارنة بباقى أيام العام.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر العلف ضمن الأسباب التى رفعت من سعر الدواجن، حيث ارتفع فى شهر ونصف 1000 جنيه، ووصل سعر الطن إلى 4800 جنيه ، مطالبا بضرورة زيادة الإنتاج اليومى للدواجن للحد من ارتفاع الأسعار ، حيث وصلت كميات الإنتاج 1.6 مليون طائر يوميا ، ولابد من وصوله إلى 1.8 مليون طائر يوميا على الأقل، استعدادا لقدوم شهر رمضان .

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