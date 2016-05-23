الجامعة العربية تحذر من انهيار العملية التعليمية فى الأراضى الفلسطينية

حذرت جامعة الدول العربية من انهيار العملية التعليمية فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى ظل استهداف إسرائيل محو الهوية العربية والفلسطينية.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو على - فى كلمته أمس الأحد، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 74 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين- بضرورة توفير الدعم العربى للعملية التعليمية فى فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلى لتجهيلهم وإنشاء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومن أجل الحفاظ على وحدة المفاهيم ووحدة البناء.

وأكد أنه لابد من المجلس أن ينظر فى متابعة ومستويات أطر أخرى للعملية التعليمية بالتعاون والتنسيق مع أطر سياسية فى إطار جامعة الدول العربية وفى إطار الدولة نفسها؛ للمصادقة على هذه المخرجات وتبنيها والعمل على تنفيذها.

وحذر أبوعلى من أن إسرائيل تستهدف كامل العملية التعليمية فى القدس المحتلة من خلال محاولة فرض المناهج الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية فى القدس الشرقية المحتلة وتحدى متمثل بقرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء العملية التعليمية الفلسطينية واستبدالها بإسرائيلية فى القدس عام 2017.

وأشار إلى أن إسرائيل تضع فى الضفة الغربية المحتلة كل وسائل إعاقة حركة الطلبة الفلسطينيين ووصولهم إلى المدارس والجامعات، ووضع العراقيل أمام تواصلهم مع العالم ومتابعتهم للتطور العلمى ومحاربة وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

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