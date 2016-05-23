اليوم.. النطق بالحكم على 20 متهماً فى أحداث عرب غنيم

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الاثنين، حكمها على 20 شخصاً فى اتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، ويحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وكان محيط مسجد المراغى بحلوان شهد أحداث شغب فى يناير من عام 2014، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، والبلطجة.

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، ومنها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، الذى يعد خرقًا لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة.

23 مايو.. النطق بالحكم على 20 متهما فى "أحداث عرب غنيم"

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