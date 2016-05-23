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غدا.. بدء محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية

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غدا.. بدء محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية غدا.. بدء محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية
تنظر محكمة جنح المطرية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة، المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتعدى بالقول والضرب على أطباء مستشفى المطرية.

وأحال المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى شكوى أطباء مستشفى المطرية، من وجود وقائع تعد وتجاوزات فى حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم فى المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدى عليهم بالضرب والقول.

إحالة 9 أمناء شرطة متهمين بالاعتداء على "أطباء المطرية" للمحاكمة العاجلة
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