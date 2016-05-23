بالصور.. توزيع 40 طنا من محصول مزرعة وادى القويح مجانا لأهالى البحر الأحمر

تم توزيع كميات كبيرة وصلت لـ40 طنا من الخضراوات المختلفة من إنتاج مزرعة وادى القويح بمدينة القصير على منازل مدينة القصير، ومدينة سفاجا والغردقة مجانا، بأمر من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

أعلن اللواء يوسف الشاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، أن جميع منتجات مزرعة وادى القويح التابعة لمدينة القصير يتم توزيعها على الأهالى بالمدينة طبقا لخطة محكمة مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى، واستهداف الأقل احتياجا ثم الأعلى، إلى أن تم توزيع كميات كبيرة بمدن القصير وسفاجا والغردقة.

وأوضح الشاهد فى تصريحات خاصة أن مزرعة القويح كانت أرضا صحراوية تم استصلاحها منذ فترة تجاوزت العاملين، بمساحة 127 فدانا نستهدف فى المراحل القادمة وصول المستهدف فيها إلى 900 فدان، موضحا أن جميع منتجاتها من الخضراوات والفاكهة من الخيار والفلفل وباذنجان وطماطم وكذلك كنتالوب والكوسه.

وأشار الشاهد أن جميع الخضراوات والفاكهة التى يتم إنتاجها من مزرعة وادى القويح، لا تدخل فى زراعتها أى مواد كيماوية، مؤكدا على أن جميع تلك المنتجات " أورجنك ".

وأضاف: أن يوجد بالمزرعة 42 صوبة زراعية يتم زراعة الخيار والفلفل بداخلها وأن الباذنجان والكوسه والطماطم يتم زراعتها بمناطق زراعية مكشوفة، فور حصاد أول إنتاجها فى منتصف أبريل الماضى تقريبا، وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على توزيع إنتاجها على الفقراء والمحتاجين من أهالى القصير أولا ثم المدن الأخرى.

وتابع: أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، يتابع عملية التوزيع التى تتم بمدن المحافظة حيث آخر عملية توزيع تمت الأمس بمدينة القصير، على 500 منزل، مؤكدا على أن اليوم سوف يتم توزيع كمية أخرى بمدينة القصير، وأن تم توزيع كميات الأسبوع الماضى بسفاجا والغردقة.

ومن جانب آخر أكد رئيس مدينة القصير أن مزرعة القويح تم تشغيل 15 عاملا بها براتب شهرى 1200 جنيه بجانب مصروف يومى 15 جنيها لكل عامل، جميعهم من مدينة القصير، مؤكدا على أن ذلك يعد أول دفعة من العاملين بها، معلنا أن سيتم تشغيل عدد آخر على دفعات متتالية بالمزرعة.

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