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شباب بالسويس ينظمون وقفة بالشموع تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة الأربعاء

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شباب بالسويس ينظمون وقفة بالشموع تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة الأربعاء شباب بالسويس ينظمون وقفة بالشموع تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة الأربعاء
أعلن شباب بالسويس عبر مواقع التواصل الاجتماعى تنظيم وقفة بالشموع والملابس السوداء يوم الأربعاء القادم 25 مايو، بكورنيش السويس الجديد، تضمانا مع ضحايا حادث طائرة للطيران المنكوبة.

وقال مصطفى المصرى، منظم الوقفة، إننا قررنا أن تبدأ الوقفة الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء ومدتها 30 دقيقة وذلك تضامنا مع الضحايا.

وأضاف مصطفى المصرى، أن محافظة السويس دائما فى أول الصفوف فى تقديم شهداء للوطن فى كافة الأحداث، حيث استشهد أمجد أديب أحد أبناء السويس داخل الطائرة المنكوبة.

وأكد المصرى، أن الوقفة لن ترفع بها شعارات سياسية أو دينية من أى نوع وهى وقفة صامتة فقط.


>بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يعزيان فى أحد ضحايا الطائرة المنكوبة
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مصر 365

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