زراعة 45 ألف فدان بمحصول القمح و246 فدان قطن بمحافظة الإسماعيلية

قال الدكتور السيد خليل مبارك، مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم زراعة 45 ألف فدان قمح بالمحافظة ودوائرها المختلفة ، موضحا أن هذه المساحة هى أعلى من المساحات التى تم زراعتها فى السنوات السابقة، كما تم فتح 7 شون لبنك التنمية والائتمان الزراعى وصوامع المنطقة الصناعية وصوامع القنطرة شرق.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد 3352 طن قمح على مستوى المحافظة بسعر 420 جنيها للأردب وتجميعها بالأماكن المخصصة لها ضمن خطة توريد القمح على مستوى الجمهورية ، مشددا على متابعة عمليات التوريد لتذليل كافة العقبات وحل مشكلات المزارعين وتسهيل عمليات التوريد وذلك من خلال كشوف الحصر بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة ، وقال :"جارى الانتهاء من توريد محصول بنجر السكر للموسم الشتوى بمساحة 6 آلاف فدان ، وتم توفير تقاوى المحاصيل الصيفية التى تشمل الذرة – الأرز–القطن بجميع الجمعيات الزراعية بدائرة المحافظة".

رفض القمح

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800 ألف نخلة بالإسماعيلية

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إصابات المانجو بسبب الرش

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زراعة القطن والأرز

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مكافحة الفساد داخل المديرية

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وحول القمح الذى تم رفضه من قريتى "التقدم" و"الأبطال" قال وكيل وزارة الزراعة أن السبب هو الشون وليس عيبا فى المحصول، حيث رفضت مديرية التموين والتجارة الداخلية استلام القمح لقريتى التقدم والأبطال شرق القناه لأن الشون ترابية وغير صالحة لتخزين القمح، وسوف يتم معالجة هذا الأمر حتى لا تتأثر جودة القمح المخزن .أكد وكيل وزارة الزراعة أن المحافظة بها 813 ألف نخلة موزعين على مستوى الإدارات المختلفة فمثلا إدارة الإسماعيلية بها 117 ألف نخلة، وإدارة أبوصوير 272 ألف نخلة، والقصاصين 36 ألف نخلة، والتل الكبير 69 ألف نخلة، وفايد 127 ألف نخلة ، والقنطرة غرب 107 آلاف نخلة، والقنطرة شرق 86 ألف نخلة، موضحا أنه تم علاج عدد كبير من النخيل المصاب بسوسة النخيل .وقال وكيل وزارة الزراعة إن سبب مشكلة محصول المانجو هو الإصابة بالصدأ وهو يؤدى إلى تدهور المحصول فى النهاية وسبب الإصابة هو عدم الاهتمام بالرش من خلال مد المحصول بالعناصر الغذائية والمبيدات التى تقاوم الفطريات والعوامل الجوية وتقلبات المناخ .وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يوجد بالمحافظة 246 فدان قطن ويتم متابعتهم والمرور عليهم باستمرار لتوفير المبيدات لمواجهة الآفات التى تصيب المحصول أثناء الزراعة، وتتم زراعة بعض الأصناف حسب ظروف الأرض الزراعية فيتم السماح مثلا بزراعة القطن فى بعض الأماكن ولا يتم السماح بزراعته فى أماكن أخرى ، وتنطبق نفس القواعد على محصول الأرز حيث يتم السماح بزراعته فى أماكن الرشح بإدارتى القصاصين والتل الكبير والمساحات المزروعة حتى هذا العام بلغت 2360 فدانا فقط.وأشار الدكتور سيد خليل إلى أن هناك متابعة دقيقة للجمعيات الزراعية بمختلف دوائر المحافظة وتقارير متابعة دورية يتم عرضها على اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وكان آخرها إحالة مدير ومسئولى جمعيتى القصاصين القديمة والمنايف الغربية الزراعيتين إلى الشئون القانونية، وإحالة الملفين الخاصين بالجمعيتين إلى النيابة العامة وذلك بناء على تقرير اللجنة التى قامت بمراجعة صرف الأسمدة بالجمعيتين وذلك بناء على قرار صدر برقم 262 بتشكيل لجنة لمراجعة صرف الأسمدة بالجمعيتين وتبين أن جمعية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير تم صرف عدد 64900 شيكارة سماد نترات وعدد 62738 شيكارة سماد يوريا، ولم تتمكن اللجنة من فحص ومراجعة عملية صرف الأسمدة من خلال المعاينات لعدم وجود مستندات صرف بالجمعية، وذلك لوجود بلاغ من مدير الجمعية بضياع جميع مستندات صرف الأسمدة، كما تم تحرير المحضر رقم 1976 إدارى قسم أول الإسماعيلية وأقر مدير الجمعية بمسئوليته عن صرف الأسمدة، ولذا رأت اللجنة إحالة مدير الجمعية للنيابة لاستيلائه على مستندات جهة عمله وهى أوراق ومستندات مالية تضر بمصلحة العمل حال فقدها

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