مساعد الحكم: بدلاء الزمالك شاهدوا هدف المقاصة وتأكدوا من صحته

في ظل الجدل الدائر عقب مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بخصوص هدف السيد حمدي للفريق الفيومي وتخطيه مرمى محمود جنش حارس الزمالك من عدمه

تحدث محمد صلاح عبد الفتاح حامل الراية الذي احتسب الهدف.

وانتصر الزمالك على المقاصة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 29 من الدوري المصري يوم الأحد.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة ON tv يوم الأحد: "إعادة اللقطة عبر شاشات التليفزيون لم توضح حقيقة عبور الكرة لخط المرمى".

وأضاف "الجهاز الفني للزمالك واللاعيبن البدلاء شاهدوا إعادة اللقطة عبر الشاشة الموجودة بالملعب (المونيتور) وتأكدوا من تخطي الكرة لخط المرمى، ثم اعتذروا لي بعد اعتراضهم في بداية الأمر".

وأوضح أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حضر لغرفة خلع ملابس الحكام واعتذر عن الهتافات العدائية من جانب جماهير الزمالك التي تواجدت في المقصورة الرئيسية".

وأتم "مرتضى منصور لم يعترض نهائيا على هدف السيد حمدي".