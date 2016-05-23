أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مزارع لاستنشاقه مبيد حشرى فى الفيوم

Google+ Print
مصرع مزارع لاستنشاقه مبيد حشرى فى الفيوم مصرع مزارع لاستنشاقه مبيد حشرى فى الفيوم
لقى مزارع مصرعه إثر استنشاقه مبيد حشرى أثناء قيامه برشه فى أرضه الزراعية بمحافظة الفيوم، تم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول "سامى أ س 31 سنة فلاح" مقيم بقرية الناصرية بمركز الفيوم، وتبين أنه كان يرش أرضه الزراعية بمبيد حشرى فاستنشقه وسقط على الأرض فى الحال، وبنقله لمستشفى الفيوم العام تبين أنه فارق الحياة وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3962 لسنة 2016 واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

حبس ضابط وشقيقه 4 أيام لتعديهما على مواطنين بالضرب فى الفيوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365