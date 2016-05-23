مصرع مزارع لاستنشاقه مبيد حشرى فى الفيوم

لقى مزارع مصرعه إثر استنشاقه مبيد حشرى أثناء قيامه برشه فى أرضه الزراعية بمحافظة الفيوم، تم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول "سامى أ س 31 سنة فلاح" مقيم بقرية الناصرية بمركز الفيوم، وتبين أنه كان يرش أرضه الزراعية بمبيد حشرى فاستنشقه وسقط على الأرض فى الحال، وبنقله لمستشفى الفيوم العام تبين أنه فارق الحياة وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3962 لسنة 2016 واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

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