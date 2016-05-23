غدا .. إستكمال نظر دعوى تطالب بتعويض بـ95 مليون جنيه فى قضية هبة العيوطى

>تستأنف الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، نظر مطالبة ورثة هبة العيوطى بتعويض بقيمة 95 مليون جنيه عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التى تعرضوا لها خلال الفترة التى قضتها فى مستشفى خاص.

كان حسن عبد الفتاح، محامى ورثة هبة العيوطى، قد أقام دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض المدنى عن الأضرار المالية والأدبية التى تعرضوا لها بقيمة 95 مليون جنيه، ضد أحد المستشفيات، بعد صدور الحكم الجنائى على المتهمين بتلك القضية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن أسرة المجنى عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبى خلال الفترة التى تواجدت بها هبة، والتى وصلت إلى 28 يوما ثم فارقت الحياة.

كانت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، برئاسة المستشار وائل الشيمى، قضت بسجن الطبيب "محمد. ص" حضوريا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس الممرضة "دعاء. ن" عامين، وحبس الممرضة "ناهد.ح"، فى القضية المعروفة بـ"قتل هبة العيوطى"، كما قضت المحكمة بإحالة كل من "حسن.أ" و"عمر.ن" واثنين آخرين من مسئولى أحد المستشفيات الخاصة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى القضية.

- تأجيل دعوى تطالب بتعويض بـ95 مليون جنيه فى قضية هبة العيوطى لجلسة 24 مايو

>

>